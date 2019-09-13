В пятницу, 13-го в Саратовской области поженились 118 пар
Сегодня, 13 сентября, в Саратовской области без суеверий оказались 118 пар.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ЗАГС по Саратовской области, наибольшее число бракосочетаний пришлось на Саратов (66), Энгельс (18), Балаково (11).
Так, для Ксении и Василия Шарымовых 13 считается счастливым числом. Как рассказывает Ксения, родителей ее будущего мужа все время в том или ином виде «преследует» цифра 13: они познакомились 13-го числа, живут много лет в доме №13, у мамы день рождения 31-го числа, то есть 13 наоборот. По ее словам, тройки и единицы сопровождали ее родителей много лет и не приносили несчастья.
Также специально эту дату выбрали Юлия и Иван Селюх, потому что цифра придает особую символичность. Молодожены уверены, что число 13 и дальше будет приносить им только радостные и счастливые моменты.
ИСТОЧНИК KP.RU