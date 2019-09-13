2019-09-13T16:15:01+03:00
Общество

В пятницу, 13-го в Саратовской области поженились 118 пар

Наибольшее число браков пришлось на областной центр
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 сентября, в Саратовской области без суеверий оказались 118 пар.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ЗАГС по Саратовской области, наибольшее число бракосочетаний пришлось на Саратов (66), Энгельс (18), Балаково (11).

Так, для Ксении и Василия Шарымовых 13 считается счастливым числом. Как рассказывает Ксения, родителей ее будущего мужа все время в том или ином виде «преследует» цифра 13: они познакомились 13-го числа, живут много лет в доме №13, у мамы день рождения 31-го числа, то есть 13 наоборот. По ее словам, тройки и единицы сопровождали ее родителей много лет и не приносили несчастья.

Также специально эту дату выбрали Юлия и Иван Селюх, потому что цифра придает особую символичность. Молодожены уверены, что число 13 и дальше будет приносить им только радостные и счастливые моменты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На месте проблемного дома «БИОС» в Саратове может вырасти микрорайон
Сергей Улегин сочетался узами брака в пятницу, 13-го
Мобильное приложение банка «Открытие» вошло в число лучших, по версии Go Mobile
Юлия Литневская: История очень жестоко наказывает тех, кто не учит ее уроки
В областной универсальной научной библиотеке Саратова пройдет мероприятие «Учителя Беслана»
Панков: В Балаково Писной. Не радостно. Сваи не бьют
В Волжском районе Саратова открыта обновленная Доска почета
Саратовец отсидит семь месяцев за долг в 250 тыс. рублей перед сыном
Без воды в Саратове осталась Майская улица
В Саратовской области возле заправки перевернулся и загорелся бензовоз
В Терновском районе продолжается благоустройство сел
Мэрия изымает землю под бараками, которые расселили благодаря проекту Володина