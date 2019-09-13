Мэрия изымает землю под бараками, которые расселили благодаря проекту Володина

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-13T16:12:55+03:00

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В собственность Саратова переходят два участка земли с домами в Старой Елшанке Ленинского района.

Такое решение принял мэр Михаил Исаев, соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно тексту постановления, городу отходит восемь жилых помещений с земельными участками на Лагерной улице, 10 общей площадью 1 854 кв. м и семь помещений дома №8 на этой же улице площадью 1 206 кв. м. Напомним, ранее в этих бараках жили люди, которых переселили в новый дом, построенный по благотворительному проекту Вячеслава Володина.

Новоселами стали около 700 жителей из 24 аварийных домов.

Земля изымается для муниципальных нужд.

ИСТОЧНИК KP.RU