Саратовский академический театр драмы выступает с гастролями в Томске
Мероприятие проходит в рамках федерального проекта
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Саратовский академический театр драмы выступает на гастролях в Томске с 12 по 14 сентября 2019 года.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, встречи со зрителями проходят в рамках федерального проекта «Большие гастроли».
Артисты подготовили четыре спектакля — «Бешеные деньги» Александра Островского, «Па-де-де» Татьяны Москвиной, «Карусель по господину Фрейду» Артура Шницлера для взрослого зрителя, а для детей спектакль «Гонза и волшебные яблоки» Йозефа Лады.
ИСТОЧНИК KP.RU