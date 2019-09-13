Саратовский академический театр драмы выступает с гастролями в Томске

СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-13T16:11:31+03:00

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Саратовский академический театр драмы выступает на гастролях в Томске с 12 по 14 сентября 2019 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, встречи со зрителями проходят в рамках федерального проекта «Большие гастроли».

Артисты подготовили четыре спектакля — «Бешеные деньги» Александра Островского, «Па-де-де» Татьяны Москвиной, «Карусель по господину Фрейду» Артура Шницлера для взрослого зрителя, а для детей спектакль «Гонза и волшебные яблоки» Йозефа Лады.

ИСТОЧНИК KP.RU