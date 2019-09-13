2019-09-13T16:10:30+03:00
Общество

В День города службы ООО «КВС» продолжат работу в обычном режиме

Екатерина Семенова
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Бригады специалистов ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» продолжат обслуживание городских коммуникаций в круглосуточном режиме в праздничные дни для локализации и ликвидации возможных повреждений на водопроводно-канализационных сетях и сооружениях. Обычный режим деятельности сохраняют все службы эксплуатации, в том числе городская станция аэрации и службы водоснабжения и водоотведения.

Диспетчерская служба ООО «КВС» в праздничные дни сохраняет круглосуточный режим работы. Напоминаем, что информацию о повреждениях городских коммуникаций можно сообщить по телефону — 24-65-24. Операторы готовы принять обращения жителей в любое время. Все заявки, поступающие в ЕДС, проходят обследование и передаются техническим службам компании.

Центр по работе с абонентами ООО «КВС», (улица Советская, 10) также будет работать в обычном режиме, суббота — с 9:00 до 13:00, контактный телефон: (8452) 24-65-95.

ИСТОЧНИК KP.RU

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