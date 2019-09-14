В Саратовской области вечером в субботу будет дождь

СЕГОДНЯ 07:57 2019-09-14T07:57:38+03:00

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В Саратовской области сегодня, 14 сентября, ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Однако, как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона вечером местами в Правобережье пройдет небольшой кратковременный дождь и гроза.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с при грозе с порывами 12-17 м/с.

Температура днем поднимется до +25…+30 градусов.

Напомним, замруководителя Саратовского Гидрометцентра Светлана Цветайло отметила, что суббота — последний день, когда будет сухая и теплая погода. Уже в воскресенье начнется похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU