В Саратове появилась новая улица и два проезда
В Саратове появились два новых проезда и улица.
Постановление об их наименовании подписал вчера, 12 сентября, глава Саратова Михаил Исаев.
Так, теперь в Ленинском районе появилась улица имени Бориса Дворкина. Она берет свое начало от улицы Шехурдина и идет в северо-восточном направлении.
Борис Дворкин является первым ректором СГАУ.
Также в Волжском районе появились 13-й Долинный и 1-й Дорожный проезды. Первый идет на восток от Большой Долинной, а второй — на северо-запад от Большого Дорожного проезда.
Теперь администрации Волжского и Ленинского районов должны установить указатели с названиями улиц и номерами домов.
ИСТОЧНИК KP.RU