В Саратове появилась новая улица и два проезда

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-13T14:42:34+03:00

Улица имени Бориса Дворкина будет проходить от Шехурдина

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В Саратове появились два новых проезда и улица.

Постановление об их наименовании подписал вчера, 12 сентября, глава Саратова Михаил Исаев.

Так, теперь в Ленинском районе появилась улица имени Бориса Дворкина. Она берет свое начало от улицы Шехурдина и идет в северо-восточном направлении.

Борис Дворкин является первым ректором СГАУ.

Также в Волжском районе появились 13-й Долинный и 1-й Дорожный проезды. Первый идет на восток от Большой Долинной, а второй — на северо-запад от Большого Дорожного проезда.

Теперь администрации Волжского и Ленинского районов должны установить указатели с названиями улиц и номерами домов.

ИСТОЧНИК KP.RU