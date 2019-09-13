2019-09-13T14:16:23+03:00
Общество

В Саратове на выходные изменяется движение общественного транспорта

Ограничения продлятся до 23:00
Дарья Вострикова
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В Саратове 14 и 15 сентября с 13:00 до 23:00 изменяется схема движения общественного транспорта.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ограничения коснутся улицы Горького на участке от Театральной площади до Челюскинцев.

При полном закрытии движения автобус №9 будет ехать до Большой Казачьей, №110 следовать по Горького, Большой Казачьей, Чапаева и далее по схеме движения.

Также ограничения вводятся на Московской улице от Вольской до Некрасова. Так, автобусы №№2Д, 3, 11, 33 и 97 будут ходить по схеме Радищева — Кутякова — Вольская — Советская — Чапаева и далее по схеме движения;

№52 будет сокращен до Радищева — Кутякова, совершит разворот и далее по схеме движения.

Маршрут №95 будет объезжать участок по схеме Радищева — Челюскинцев — Некрасова (обратно по Соборной) — Московская и далее по схеме движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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