Панков: Онкоцентр, который предложил построить Володин, поможет снизить угрозу онкологических заболеваний

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-13T14:12:21+03:00

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На рабочей встрече в Саратовском филиале Главгосэкспертизы России обсудили, как проходит экспертиза будущего онкологического центра.

С инициативой построить в Саратове современный онкологический центр выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Строительство объекта планируется начать на улице Шехурдина. Он будет рассчитан на 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии. Также тут будет располагаться поликлиника.

В настоящее время проходит государственная экспертиза по объекту строительства. Депутат Госдумы Николай Панков, руководитель Главгосэкспертизы России Игорь Манылов, министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев, министр здравоохранения Наталья Мазина обсудили со специалистами связанные с этим вопросы.

В этом году на проект и начало строительства предусмотрено 136 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

- Современный онкоцентр, который предложил построить Вячеслав Володин, поможет снизить угрозу онкологических заболеваний. Это и ранняя диагностика, и своевременное эффективное лечение для жителей нашей области. Кроме того, должна быть создана удобная инфраструктура — подъездные пути, обустроенная территория. Важная задача для Минздрава — продумать все, что связано с оснащением современным высокотехнологичным оборудованием, с обеспечением высококвалифицированными специалистами. Нам важно опираться на знания и опыт федеральной структуры, которые есть по таким объектам. В нашей области открыт филиал Главгосэкспертизы, это повысит качество экспертизы важных для жителей проектов. В том числе тех, которые привлекает в нашу область Вячеслав Володин. Каждый должен сделать все, чтобы будущий онкоцентр стал одним из лучших проектов страны, — отметил Николай Панков.

- Подготовка к строительству нового онкологического диспансера идёт в интенсивном режиме. Это учреждение нам необходимо, прежде всего, для повышения качества диагностики и лечения онкологических заболеваний, как одного из основных факторов смертности населения, — сказала Наталья Мазина.

- Рабочая встреча показала — все коллеги настроены на то, чтобы сделать максимум возможного для эффективной реализации этого и других проектов в области, — подводя итоги, подчеркнул руководитель Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

ИСТОЧНИК KP.RU