2019-09-13T14:12:21+03:00
Общество

Панков: Онкоцентр, который предложил построить Володин, поможет снизить угрозу онкологических заболеваний

Ольга Симонова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На рабочей встрече в Саратовском филиале Главгосэкспертизы России обсудили, как проходит экспертиза будущего онкологического центра.

С инициативой построить в Саратове современный онкологический центр выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Строительство объекта планируется начать на улице Шехурдина. Он будет рассчитан на 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии. Также тут будет располагаться поликлиника.

В настоящее время проходит государственная экспертиза по объекту строительства. Депутат Госдумы Николай Панков, руководитель Главгосэкспертизы России Игорь Манылов, министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев, министр здравоохранения Наталья Мазина обсудили со специалистами связанные с этим вопросы.

В этом году на проект и начало строительства предусмотрено 136 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

- Современный онкоцентр, который предложил построить Вячеслав Володин, поможет снизить угрозу онкологических заболеваний. Это и ранняя диагностика, и своевременное эффективное лечение для жителей нашей области. Кроме того, должна быть создана удобная инфраструктура — подъездные пути, обустроенная территория. Важная задача для Минздрава — продумать все, что связано с оснащением современным высокотехнологичным оборудованием, с обеспечением высококвалифицированными специалистами. Нам важно опираться на знания и опыт федеральной структуры, которые есть по таким объектам. В нашей области открыт филиал Главгосэкспертизы, это повысит качество экспертизы важных для жителей проектов. В том числе тех, которые привлекает в нашу область Вячеслав Володин. Каждый должен сделать все, чтобы будущий онкоцентр стал одним из лучших проектов страны, — отметил Николай Панков.

- Подготовка к строительству нового онкологического диспансера идёт в интенсивном режиме. Это учреждение нам необходимо, прежде всего, для повышения качества диагностики и лечения онкологических заболеваний, как одного из основных факторов смертности населения, — сказала Наталья Мазина.

- Рабочая встреча показала — все коллеги настроены на то, чтобы сделать максимум возможного для эффективной реализации этого и других проектов в области, — подводя итоги, подчеркнул руководитель Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В колодец на ферме под Аткарском провалилась лошадь
В Саратове столкнулись маршрутка и грузовик
В Саратове появилась новая улица и два проезда
В Саратовской области пройдет проверка сирен экстренного оповещения
В Саратове на выходные изменяется движение общественного транспорта
Саратовские спортсмены взяли пять медалей Всероссийских юношеских игр боевых искусств
Пропавший в Лысогорском районе пенсионер погиб
Скончался гендиректор «Кудашевского конезавода»
В Саратове двух девушек задержали за организацию притона и 33 грамма наркотиков
В Саратове устраняют течь на водоводе по улице Чапаева
Прокуратура: Поставщик учебников в Саратовской области участвовал в торгах незаконно
Ревнивый саратовец убил сожительницу за разговоры с соседом
ГИБДД в Саратове в пятницу и субботу устроят массовые проверки водителей на опьянение
Торговец фруктами пытался подкупить саратовского полицейского
Исаев: Уверен, решить проблему обманутых дольщиков Саратова удастся за три года
В Саратове открыли городскую Доску почета
В Саратовской области заготовлено более 500 тыс. тонн сена