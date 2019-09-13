Саратовские спортсмены взяли пять медалей Всероссийских юношеских игр боевых искусств
Представлены 22 дисциплины
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С 23 по 23 сентября в Анапе проходят открытые XII Всероссийские юношеские игры боевых искусств.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, также в рамках игр с 11 по 15 сентября проходят состязания по ушу, где принимают участие более 140 человек из 15 регионов Российской Федерации.
В Минспорта отметили, что саратовские спортсмены завоевали пять моделей соревнования.
Артем Вашкевич взял золото и серебро в двух дисциплинах традиционного ушу, а Аксинья Комарова, Сабина Бабаян и Карина Карсилян завоевали бронзовые медали игр.
ИСТОЧНИК KP.RU