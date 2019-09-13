В Саратове двух девушки задержали за организацию притона и 33 грамма наркотиков
На них завели уголовные дела
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Полиция Саратова установила, что двое местных жительницы неоднократно пускали к себе домой гостей для употребления наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, установлено, что подозреваемые сами занимались сбытом запрещенных веществ при помощи закладок.
Во время обыска у них обнаружили 33 грамма синтетики.
На задержанных завели уголовные дела, теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU