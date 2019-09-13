Ревнивый саратовец убил сожительницу за разговоры с соседом

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-13T11:49:09+03:00

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В Ленинском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Следствие считает, что вечером 10 сентября мужчина увидел на улице 35-летнюю сожительницу с соседом. Они разговаривали, она смеялась. Гражданин разозлился, так как вспомнил, что за день до этого женщина ходила к тому мужчине в гости, — сообщили «КП»

Злоумышленник приказал ей идти домой, а по пути высказывал ей свои претензии, однако она в этот момент пила алкоголь и на слова не реагировала.

Уже дома ревнивый скандалист накинулся на сожительницу и избил ее, а после лег спать, оставив женщину на полу.

На следующее утро он нашел гражданку мертвой и пошел к соседу, рассказать, что случилось. Тот вызвал «скорую» и полицию. Медики констатировали смерть.

Судмедэкспертиза установила, что женщина умерла от тупой травмы живота с разрывом печени и массивной кровопотери.

Следователи задержали подозреваемого, решается вопрос о его аресте.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU