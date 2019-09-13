Ревнивый саратовец убил сожительницу за разговоры с соседом
В Ленинском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
- Следствие считает, что вечером 10 сентября мужчина увидел на улице 35-летнюю сожительницу с соседом. Они разговаривали, она смеялась. Гражданин разозлился, так как вспомнил, что за день до этого женщина ходила к тому мужчине в гости, — сообщили «КП»
Злоумышленник приказал ей идти домой, а по пути высказывал ей свои претензии, однако она в этот момент пила алкоголь и на слова не реагировала.
Уже дома ревнивый скандалист накинулся на сожительницу и избил ее, а после лег спать, оставив женщину на полу.
На следующее утро он нашел гражданку мертвой и пошел к соседу, рассказать, что случилось. Тот вызвал «скорую» и полицию. Медики констатировали смерть.
Судмедэкспертиза установила, что женщина умерла от тупой травмы живота с разрывом печени и массивной кровопотери.
Следователи задержали подозреваемого, решается вопрос о его аресте.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU