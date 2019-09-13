ГИБДД в Саратове в пятницу и субботу устроят массовые проверки водителей на опьянение
Операция «Нетрезвый водитель» пройдет в течение 2 дней
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Вечером и ночью 13 и 14 сентября сотрудники ГИБДД в Саратове организуют оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».
В Госавтоинспекции обратились с просьбой к гостям и жителям Саратова, и в первую очередь водителей, с пониманием отнестись к проверкам.
О фактах управления водителями транспортным средством в состоянии опьянения просят сообщать в службу 02 (102 с мобильного телефона).
ИСТОЧНИК KP.RU