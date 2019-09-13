Торговец фруктами пытался подкупить саратовского полицейского

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-13T11:30:00+03:00

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В Волжском районе Саратова 55-летнего мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по версии следствия, в конце лета гражданин незаконно торговал овощами и фруктами. Его отвели в отделение полиции для составления административного протокола, а он, чтобы избежать ответственности, предложил участковому 1 тыс. рублей. Полицейский деньги не взял и сообщил о попытке подкупа.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU