Торговец фруктами пытался подкупить саратовского полицейского
Участковый отказался от взятки в тысячу рублей
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В Волжском районе Саратова 55-летнего мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по версии следствия, в конце лета гражданин незаконно торговал овощами и фруктами. Его отвели в отделение полиции для составления административного протокола, а он, чтобы избежать ответственности, предложил участковому 1 тыс. рублей. Полицейский деньги не взял и сообщил о попытке подкупа.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU