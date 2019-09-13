2019-09-13T11:28:22+03:00
Общество

Исаев: Уверен, решить проблему обманутых дольщиков Саратова удастся за три года

При поддержке Вячеслава Володина
Екатерина Семенова
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В Саратове решить проблему обманутых дольщиков в ближайшие три года. В этом уверен мэр города Михаил Исаев.

Он отметил, что это может произойти, благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина и новым механизмам, которые найдены для решения непростой ситуации.

Напомним, вчера, 12 сентября, в правительстве Саратовской области состоялось совещание с дольщиками под председательством Вячеслава Володина. Было отмечено, что 30 домов будут достраиваться с федеральным финансированием из Фонда поддержки участников долевого строительства.

- Безусловно, это очень важная новость, сотни семей обрели надежду на то, что наконец-то получат свои законные квадратные метры и переедут жить в новые квартиры, — написал на своей странице в соцсети Instagram Михаил Исаев.

В 2017 году в Госдуме состоялись парламентские слушания по проблеме обманутых дольщиков.

- Прошло не так много времени, каких-то 2,5 года, и вот уже есть первые результаты: в Саратове в 2017 году введено в эксплуатацию и подготовлено к заселению семь проблемных объектов, в 2018 году — девять, в 2019 уже решены жилищные проблемы участников долевого строительства ЖК «Южный» — гражданам предоставлены квартиры в других домах либо выплачена денежная компенсация. Ключи от квартир также получили дольщики ЖСК «Победа», — отметил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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