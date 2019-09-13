В Саратове открыли городскую Доску почета
Сегодня, 13 сентября, на Театральной площади состоялась торжественная церемония открытия городской Доски почета.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, глава города пригласил всех собравшихся на праздничные мероприятия, посвященные 429-й годовщине со дня основания Саратова, и отметил, что главное достояние города — это люди, живущие в нем.
- Мы открываем городскую Доску почета. На ней отражены те люди, которые славят наш город своим трудом, люди разных профессий и, конечно, наши ветераны. Мы вас очень ценим! Наш город — молодой, студенческий, ученный, промышленный. Всех с наступающим праздником, — отметил мэр и вручил 24 саратовцам свидетельства о занесении на городскую Доску почета.
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Участник Великой Отечественной войны Николай Иванович Соков поблагодарил главу города и признал, что для него особенная честь быть в числе занесенных на городскую Доску почета в 75-ю годовщину Великой Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU