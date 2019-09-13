В Саратовской области заготовлено более 500 тыс. тонн сена

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-13T11:06:46+03:00

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В Саратовской области на предстоящую зимовку для сельскохозяйственных животных заготовлено 240,3 тыс. тонн (107% от плана), сенажа 44,4 тыс. тонн (116% от плана), соломы 265,7 тыс. тонн (101%) от плана, силоса 110,8 тыс. тонн в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, на одну условную голову скота есть 14,32 целых кормовых единиц. Зернофуража засыпано 183 тыс. тонн.

Для личных подворий готово свыше 500 тыс. тонн сена.

ИСТОЧНИК KP.RU