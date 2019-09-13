В Саратове на «зебре» сбили двух пешеходов

СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-13T10:56:45+03:00

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Вечером 12 сентября у дома №1 по улице Топольчанская под колеса Hyundai Solaris попала 58-летняя женщина. 44-летний водитель сбил ее прямо на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали.

Еще одно ДТП с пешеходом произошло днем, в 12:45 у дома №7 по улице Высокая в Саратове. 35-летняя водительница «Лада Ларгус» наехала на 13-летнего мальчика в тот момент, когда он шел по «зебре». Ребенка госпитализировали с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU