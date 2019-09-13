Уставшие сельчане из Синеньких угнали катер

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-13T10:55:41+03:00

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В селе Синенькие Саратовского района вынесен приговор местным жителям 27 и 36 лет.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, их признали виновными в угоне по предварительному сговору.

Как установил суд, 7 мая мужчины угнали катер «Прогресс-4» с берега Волги в селе Сосновка Красноармейского района. Дойдя на судне до села Синенькие, они бросили его и скрылись.

Во время расследования граждане пояснили, что причиной преступления стала усталость — у них не было сил дойти до дома пешком.

Суд назначил каждому условный срок по два года.

ИСТОЧНИК KP.RU