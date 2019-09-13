Регоператор: Караоке-клубы на набережной заявили о хранении мусора на своей территории

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-13T10:53:42+03:00

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Региональный оператор Саратовской области совместно с представителями администрации Волжского района провел контрольный рейд по проверке наличия у предпринимателей и юридических лиц договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По итогам прошедшего рейда требования о необходимости заключить договор на обращение с ТКО получил гастробар «Chaplin’s» (ООО «Глобус»). Участникам рейда представитель предприятия питания пояснил, что образующиеся отходы выносятся на ближайшую контейнерную площадку общего пользования. Таким образом, ввиду отсутствия договора у гастробара, оплачивать вывоз отходов коммерческого предприятия приходится добросовестным жителям ближайших домов.

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Следующим объектом контрольной проверки стали караоке-клубы «Слава» и «Celentano» принадлежащие ООО «Полина 2003», у которого также отсутствует договор с Регоператором на обращение с ТКО. На вопрос, куда отправляется мусор, сотрудники пояснили, что хранят образующиеся отходы у себя.

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Как будто в подтверждение слов, на барной стойке заведения стоял стакан, кишащий мошками. По мнению специалистов Регоператора, данное обстоятельство может заинтересовать надзорные органы, каким образом допускается длительное хранение мусора на предприятии общественного питания.

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- Мы проводим регулярные рейды с целью побудить предпринимателей ответственно относиться к образуемым отходам и не уклоняться от оплаты коммунальной услуги. Эффективность таких мер доказывается заключенными после рейдов договорами. Около 80% предпринимателей после получения уведомления обращаются к нам для заключения договора. Более того, практика показывает, что при отсутствии у предпринимателя договора он пользуется контейнерами, установленными для населения. Тем самым перекладывая на него плату за обработку коммерческого мусора. Сведения о таких злостных нарушителях мы продолжим передавать в надзорные органы, — рассказывает директор Регоператора Михаил Андреев.

Напоминаем, что 100% оформление договоров юридическими лицами и предпринимателями, своевременная оплата ими услуги по обращению с ТКО являются обязательными условиями для планомерного снижения тарифа. Регоператором созданы исчерпывающие возможности для заключения договоров. В районах Саратовской области работают представители компании, на сайте regoperator.org можно получить необходимые документы и в дальнейшем отправить цифровые копии. По всем интересующим вопросам также можно обратиться в контакт-центр Регоператора по единому бесплатному телефону 8-800-222-64-90.

ИСТОЧНИК KP.RU