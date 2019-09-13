2019-09-13T10:50:46+03:00
Общество

Саратовские СМИ считают, что дело «ТОРЭКСа» пытаются замолчать

Интернет-издания подали апелляционные жалобы на решения районных судов
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17 сентября в Саратовском областном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы издания «Репортер» на решение Октябрьского районного суда. 24 сентября там же будет рассматриваться жалоба «Общественного Мнения» на решение Фрунзенского районного суда. Речь идет об одном и том же — два разных суда вынесли практически одинаковые решения, обязав сразу два СМИ удалить материалы, посвященные ситуации вокруг одного из крупнейших налогоплательщиков региона — ООО «ТОРЭКС». Соответствующие иски подавали Тамара и Руслан Мухитдиновы, вдова и сын бывшего советника директора «ТОРЭКСа» по экономическим вопросам Салавата Мухитдинова. При этом ранее его признали обвиняемым по делу о мошенничестве.

Ранее общественность и представители власти выразили обеспокоенность конфликтной ситуацией, которая может привести к разорению крупного производства, где трудится более 1,2 тыс. человек.

В конце 2018 года Генпрокуратура РФ вернула дело Мухитдинова, неоднократно прекращавшееся полицией, в Следственный комитет. 27 июня 2019 года следователь по особо важным делам СК Сергей Мазурык вынес постановление о привлечении Салавата Мухитдинова в качестве обвиняемого по ч. 4. ст. 159 УК РФ, сообщает «ОМ».

Судья Фрунзенского суда Татьяна Анненкова, рассматривавшая гражданские иски о защите репутации Мухитдиновых, запрашивала оригинал этого постановления из материалов уголовного дела. Несмотря на это постановление и ряд других доказательств, предоставленных СМИ, судья Анненкова (а за несколько дней до этого и судья Октябрьского районного суда Татьяна Забойлович в отношении «Репортера») признала информацию о Мухитдинове недостоверной. Признав информацию недостоверной и обязав СМИ удалить соответствующие материалы, судьи Анненкова и Забойлович фактически вынесли решение по уголовному делу Мухитдинова.

Журналисты «ОМ» и «Репортера» считают: «Ситуацию усугубляет известный факт — история не раз доказывала, что как раз именно отсутствие гласности, информационная «закрытость» нередко становится одним из основных факторов разорения и уничтожения крупнейших производственных предприятий. В свете этого иски против СМИ, как и блокирование любой информации в этом деле, вполне могут оказаться лишь частью стратегического плана по упомянутому выше захвату ООО «ТОРЭКС».

Наше издание также не может не беспокоить такая ситуация, когда суды отказывают СМИ в праве на выполнение возложенных на них функций по информированию общества о процессах, происходящих в регионе и стране. Иными словами, был создан прецедент — завтра на месте «Общественного Мнения» и «Репортера» может оказаться любое другое издание, которое попытается сообщить достоверную, но неудобную кому-то информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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