Ветеринары привили 14 коз и трех коров в зоне бешенства на 1-й Дачной

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-13T10:48:03+03:00

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Вчера, 12 сентября, в радиусе 500 метров от дома №37 по Земской улице в Кировском районе Саратова установили карантин.

Причиной ограничений стал умерший бешеный кот, которого нашли на подворье жилища. Территорию дезинфицировали, а останки животного уничтожили.

Заболевание могло быть занесено с Кумысной поляны, которая граничит с домом на Земской улице.

В зону карантина попали 13 улиц, ветеринары привили 13 коз, трех коров, 35 собак и 52 кошек.

Врачи напоминают, защитить свое животное от бешенства можно в государственной клинике бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU