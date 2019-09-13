Ветеринары привили 14 коз и трех коров в зоне бешенства на 1-й Дачной
Зараженное животное обнаружили вчера
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Вчера, 12 сентября, в радиусе 500 метров от дома №37 по Земской улице в Кировском районе Саратова установили карантин.
Причиной ограничений стал умерший бешеный кот, которого нашли на подворье жилища. Территорию дезинфицировали, а останки животного уничтожили.
Заболевание могло быть занесено с Кумысной поляны, которая граничит с домом на Земской улице.
В зону карантина попали 13 улиц, ветеринары привили 13 коз, трех коров, 35 собак и 52 кошек.
Врачи напоминают, защитить свое животное от бешенства можно в государственной клинике бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU