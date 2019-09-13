Престарелый наркоман из Перелюба отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-13T10:46:53+03:00

Он хранил у себя дома гашишное масло

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В Перелюбском районе Саратовской области вынесен приговор 66-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, его признали виновным в хранении наркотиков в крупном размере.

17 мая полиция обнаружила у мужчины дома масло каннабиса (гашишное масло), которое он хранил для личного употребления.

Суд признал пенсионера виновным и назначил ему 3,5 года условно с годовым испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU