Престарелый наркоман из Перелюба отделался условным сроком
Он хранил у себя дома гашишное масло
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В Перелюбском районе Саратовской области вынесен приговор 66-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, его признали виновным в хранении наркотиков в крупном размере.
17 мая полиция обнаружила у мужчины дома масло каннабиса (гашишное масло), которое он хранил для личного употребления.
Суд признал пенсионера виновным и назначил ему 3,5 года условно с годовым испытательным сроком.
ИСТОЧНИК KP.RU