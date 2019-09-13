2019-09-13T10:38:30+03:00
Общество

В Саратове может появиться новый транспорт в рамках федеральной программы

Первый этап затронет десять городов
Дарья Вострикова
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В правительстве РФ идут обсуждения программы обновления городского транспорта.

Инициатор — государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», которая рассчитывает получить средства Фонда национального благосостояния.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», на старте в программу войдут десять городов с привлечением частных инвесторов, которые на сентябрь 2019 года находятся «в высокой степени готовности», — в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани (население в целом 11,1 млн человек) с инвестициями в 340 млрд рублей. Деньги распределены следующим образом: 196 млрд рублей — на обновление подвижного состава (5,9 тыс. автобусов, 1,5 тыс. трамвайных вагонов, 1,3 тыс. троллейбусов), 112 млрд рублей — на реконструкцию инфраструктуры.

В дальнейшем программа может затронуть свыше 1 тыс. городов, что предварительно оценивается в 2,1 трлн рублей.

Предполагается, что 15% финансирования обеспечат частные инвестиции, 25% — капитальный грант, 60% — заемные средства. Софинансирование из федерального бюджета не должно превышать 30% от общего объема.

После реализации пилотных проектов в концепции заложено масштабирование программы еще на 40 городов (в 2020–2024 годах), на все 50 агломераций страны, в том числе на Саратовскую. Потребуется 707 млрд рублей инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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