В Саратовской области мужчина задолжал за газ 15 тыс. рублей
Он расплатился, когда решил уехать за границу
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В Федоровском районе Саратовской области местный житель задолжал за газ более 15 тыс. рублей.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении службы судебных приставов, у мужчины имелись также штрафы от ГИБДД и судебные взыскания.
В общей сложности он задолжал более 20 тыс. рублей.
В отношении мужчины было открыто исполнительное производство. Приставы вынесли постановление о временном ограничении выезда за границу. После этого должник добровольно расплатился, пояснив, что он действительно собирался уехать за рубеж.
ИСТОЧНИК KP.RU