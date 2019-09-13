В Саратовской области мужчина задолжал за газ 15 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-13T10:25:46+03:00

Он расплатился, когда решил уехать за границу

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В Федоровском районе Саратовской области местный житель задолжал за газ более 15 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении службы судебных приставов, у мужчины имелись также штрафы от ГИБДД и судебные взыскания.

В общей сложности он задолжал более 20 тыс. рублей.

В отношении мужчины было открыто исполнительное производство. Приставы вынесли постановление о временном ограничении выезда за границу. После этого должник добровольно расплатился, пояснив, что он действительно собирался уехать за рубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU