2019-09-13T08:44:44+03:00
Общество

В Ртищево открылся виртуальный концертный зал

Работа реализуется в рамках нацпроекта
Дарья Вострикова
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Вчера, 12 сентября, в городском культурном центре Ртищево открылся виртуальный концертный зал.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, инициатива реализуется в рамках национального проекта «Культура».

Глава Ртищевского муниципального района Светлана Макогон выразила благодарность Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, министерству культуры Саратовской области за поддержку в реализации проекта, на который было выделено 5,5 млн. рублей.

Отметим, что с 12 по 20 сентября в области заработают ещё четыре виртуальных концертных площадки в Красноармейске, Аркадаке, Пугачеве и Балашове.1 октября, в Международный День музыки, откроется виртуальный зал в Хвалынске.

Теперь жители региона могут увидеть концерты и проекты отечественных и зарубежных звёзд академической музыки во время он-лайн трансляций и в записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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