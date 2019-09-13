На чемпионате мира в Саратове установлены восемь мировых рекордов
На чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Саратове установлены восемь мировых рекордов.
- Это, безусловно, говорит о развитии нашего спорта, о высоком уровне подготовки пожарных, — уверен директор Исполкома Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин.
Во второй день состязания стали известны победители в дисциплине по преодолению полосы препятствий.
Чемпионкой мира стала Людмила Еремина (Россия). Среди мужчин победа досталась Владимиру Сидоренко (Россия).
Россиянка Василина Хомутова из возрастной группы девушек 15-16 лет показала лучшее время — она преодолела 100-метровую полосу препятствий за 15,64 секунды. Она установила мировой рекорд.
ИСТОЧНИК KP.RU