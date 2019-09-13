Школьники поучаствовали в квесте «Саратов театральный»

СЕГОДНЯ 08:33 2019-09-13T09:54:01+03:00

Игра прошла по известным объектам и деятелям города

Изменить размер текста: A A

В Саратове прошел городской квест «Саратов театральный», посвященный Дню города, 11 сентября.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, 105 школьников фотографировались на фоне известных объектов, скидывали снимки при помощи мессенджеров организаторам игры, также отвечали на вопросы о деятелях театра и кино.

В младшей возрастной группе школьников (8-9 классы) первое место разделили команды МАОУ «МБЛ» и МОУ «Гимназия №34» (110 баллов), второе место заняла команда МОУ «СОШ №2 имени В. П. Тихонова» (108 баллов), третье место — команда МОУ «СОШ №72» (104 балла).

Среди старших школьников (10-11 классы) первое место завоевали учащиеся МОУ «СОШ №63» (144 балла), второе место учащиеся МАОУ «ЛГН» (142 балла), третье — команда МОУ «СОШ №106» (133 балла).

ИСТОЧНИК KP.RU