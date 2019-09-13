В Энгельсе наркоман ограбил магазин ради 17 футболок
Сумма ущерба превысила 13 тыс. рублей
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Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж из ТЦ «Лазурный».
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 12 сентября неизвестный открыто похитил 17 футболок на сумму свыше 13 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 45-летний мужчина, не раз сидевший за кражи и наркотики.
Похищенное у рецидивиста изъяли, злоумышленника арестовали и завели на него уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU