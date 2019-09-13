В Саратове прошел мастер-класс альтернативного рисования

СЕГОДНЯ 08:24 2019-09-13T09:50:25+03:00

На глазах у публики создавались картины

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В Саратове на бульваре имени Рахова изостудия «Художник» Детско-юношеского центра Фрунзенского района под руководством педагога Ирины Мельниковой провела мастер-класс альтернативного рисования.

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Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на глазах у публики создавались картины в классических и экспериментальных техниках.

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Авторы полотен — не только профессионалы, но и любители, взрослые и дети.

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ИСТОЧНИК KP.RU