В Саратове прошел мастер-класс альтернативного рисования
На глазах у публики создавались картины
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В Саратове на бульваре имени Рахова изостудия «Художник» Детско-юношеского центра Фрунзенского района под руководством педагога Ирины Мельниковой провела мастер-класс альтернативного рисования.
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Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на глазах у публики создавались картины в классических и экспериментальных техниках.
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Авторы полотен — не только профессионалы, но и любители, взрослые и дети.
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ИСТОЧНИК KP.RU