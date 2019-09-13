Определены победители Всероссийского фестиваля любительских кукольных театров в Саратове

СЕГОДНЯ 08:12 2019-09-13T09:49:42+03:00

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Стали известны лучшие любительские кукольные театры России.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном центре народного творчества имени Лидии Руслановой, подведены итоги III Всероссийского фестиваля любительских театров кукол.

Лауреатами стали:

- Народный коллектив театр кукол «Светлячок» Центрального Дома культуры Татищевского района Саратовской области,

- Образцовый коллектив театр кукол «Звездочёт» ДК «Крылья Сибири» города Обь Новосибирской области,

- Народный кукольный театр «Теремок» РДК «Юбилейный» поселка Зимовники Ростовской области.

Остальные десять коллективов, выступивших на фестивале, получили дипломы I, II и III степени, а также специальные дипломы в различных номинациях.

Кроме того, всем были вручены призы с символом кукольного театра — Петрушкой.

Следующий фестиваль любительских театров кукол будет носить имя Александра Чертова — выдающегося педагога и актера, прославившего Россию и Саратовскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU