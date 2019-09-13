Определены победители Всероссийского фестиваля любительских кукольных театров в Саратове
Стали известны лучшие любительские кукольные театры России.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном центре народного творчества имени Лидии Руслановой, подведены итоги III Всероссийского фестиваля любительских театров кукол.
Лауреатами стали:
- Народный коллектив театр кукол «Светлячок» Центрального Дома культуры Татищевского района Саратовской области,
- Образцовый коллектив театр кукол «Звездочёт» ДК «Крылья Сибири» города Обь Новосибирской области,
- Народный кукольный театр «Теремок» РДК «Юбилейный» поселка Зимовники Ростовской области.
Остальные десять коллективов, выступивших на фестивале, получили дипломы I, II и III степени, а также специальные дипломы в различных номинациях.
Кроме того, всем были вручены призы с символом кукольного театра — Петрушкой.
Следующий фестиваль любительских театров кукол будет носить имя Александра Чертова — выдающегося педагога и актера, прославившего Россию и Саратовскую область.
ИСТОЧНИК KP.RU