2019-09-13T09:19:23+03:00
Общество

Дорогая иномарка мешает коммунальщикам начать ремонт на улице Посадского

Владельца машины ищут через интернет
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Машина мешает начать ремонт прорыва водопроводаМашина мешает начать ремонт прорыва водопровода
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Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» не могут приступить к выполнению ремонтных работ у дома №245 по улице Посадского. На месте предполагаемого повреждения припаркован легковой автомобиль Audi Т064ХМ 64. Об этом «КП-Саратов» рассказали в ООО «КВС».

- Просим всех, кто обладает информацией о владельце транспортного средства, сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по номеру (8452) 24-65-24, — обращаются к саратовцам коммунальщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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