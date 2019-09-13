Дорогая иномарка мешает коммунальщикам начать ремонт на улице Посадского
Владельца машины ищут через интернет
Машина мешает начать ремонт прорыва водопровода
Изменить размер текста:
Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» не могут приступить к выполнению ремонтных работ у дома №245 по улице Посадского. На месте предполагаемого повреждения припаркован легковой автомобиль Audi Т064ХМ 64. Об этом «КП-Саратов» рассказали в ООО «КВС».
- Просим всех, кто обладает информацией о владельце транспортного средства, сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по номеру (8452) 24-65-24, — обращаются к саратовцам коммунальщики.
ИСТОЧНИК KP.RU