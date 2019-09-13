Юный водитель скутера погиб в столкновении с «Газелью» под Вольском

СЕГОДНЯ 06:45 2019-09-13T09:17:54+03:00

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Вечером 12 сентября в Вольском районе в ДТП погиб подросток.

По данным областной ГИБДД, в 20:20 на 136-м км автодороги Р-228 64-летний водитель «Газели» неправильно выбрал скорость движения и столкнулся со скутером «Рейсер».

Двухколесным транспортом управлял 15-летний подросток без мотошлема. В результате столкновения и падения он скончался на месте ДТП. Пассажир скутера, который также был без шлема, госпитализирован прибывшими медиками.

ИСТОЧНИК KP.RU