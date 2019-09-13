Юный водитель скутера погиб в столкновении с «Газелью» под Вольском
Пассажир скутера госпитализирован
Погибший подросток был без мотошлема
Изменить размер текста:
Вечером 12 сентября в Вольском районе в ДТП погиб подросток.
По данным областной ГИБДД, в 20:20 на 136-м км автодороги Р-228 64-летний водитель «Газели» неправильно выбрал скорость движения и столкнулся со скутером «Рейсер».
Двухколесным транспортом управлял 15-летний подросток без мотошлема. В результате столкновения и падения он скончался на месте ДТП. Пассажир скутера, который также был без шлема, госпитализирован прибывшими медиками.
ИСТОЧНИК KP.RU