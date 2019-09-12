2019-09-12T20:08:01+03:00
Общество

Володин анонсировал совещание с федеральными силовиками по мошенничествам с саратовскими долгостроями

По его словам, часть домов может не попасть в программу достройки просто из-за заявленных реестров
Ольга СимоноваАлександр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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В правительстве Саратовской области сегодня, 12 сентября, прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и гендиректора госкомпании «ДОМ.РФ» Александра Плутника с обманутыми дольщиками региона, чьи дома будут достраивать в рамках финансирования со стороны «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства».

Вячеслав Володин предложил губернатору Саратовской области Валерию Радаеву провести проверку по поводу того, как до сих пор принимают дольщиков в ЖСК-банкроты, как люди смогли заплатить за 3 метра, а претендуют на всю квартиру.

По словам председателя ГД, кого-то за мешок картошки найдут моментально и накажут, «а тут миллионы украдены, миллиарды у некоторых. И никого».

Он предложил губернатору области Валерию Радаеву не перекладывать консультации дольщиков на плечи юристов-общественников, а привлекать правоохранителей и прокуроров. Володин поручил главе региона провести совещание по этому поводу.

- Огромное количество жалоб на мошенничество с квартирами в недостроях. Часть домов может не попасть в программу достройки просто из-за заявленных реестров. Если в течение месяца вы не разберетесь с этими вопросами, мы здесь соберем совещание с участием федеральных коллег из Генпрокуратуры и МВД, — заявил Володин.

Также на встрече дольщица «Капитель-2002» поинтересовалась, не придется ли дольщикам, которые предпочтут денежные выплаты, платить налог с компенсации.

Глава Госкорпорации «ДОМ.РФ» Александр Плутник, сказал, что обязательно выяснит и проверит этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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