Володин анонсировал совещание с федеральными силовиками по мошенничествам с саратовскими долгостроями
В правительстве Саратовской области сегодня, 12 сентября, прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и гендиректора госкомпании «ДОМ.РФ» Александра Плутника с обманутыми дольщиками региона, чьи дома будут достраивать в рамках финансирования со стороны «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства».
Вячеслав Володин предложил губернатору Саратовской области Валерию Радаеву провести проверку по поводу того, как до сих пор принимают дольщиков в ЖСК-банкроты, как люди смогли заплатить за 3 метра, а претендуют на всю квартиру.
По словам председателя ГД, кого-то за мешок картошки найдут моментально и накажут, «а тут миллионы украдены, миллиарды у некоторых. И никого».
Он предложил губернатору области Валерию Радаеву не перекладывать консультации дольщиков на плечи юристов-общественников, а привлекать правоохранителей и прокуроров. Володин поручил главе региона провести совещание по этому поводу.
- Огромное количество жалоб на мошенничество с квартирами в недостроях. Часть домов может не попасть в программу достройки просто из-за заявленных реестров. Если в течение месяца вы не разберетесь с этими вопросами, мы здесь соберем совещание с участием федеральных коллег из Генпрокуратуры и МВД, — заявил Володин.
Также на встрече дольщица «Капитель-2002» поинтересовалась, не придется ли дольщикам, которые предпочтут денежные выплаты, платить налог с компенсации.
Глава Госкорпорации «ДОМ.РФ» Александр Плутник, сказал, что обязательно выяснит и проверит этот вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU