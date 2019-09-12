Панков: Володин готов включить ЖСК «Победитель» в программу «ДОМ.РФ»

СЕГОДНЯ 19:49 2019-09-12T19:49:54+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказывает о встрече Вячеслава Володина с дольщиками области по вопросам достройки 30 домов за счет средств федерального бюджета.

- Володин откровенно сказал, что пожалели прокурора и начальника ГУВД, не пригласив сюда. А вопросов к ним полно. Много мошенничества, жилья и боли. Дольщики отмечают открытость доступа на встречу. ЖСК «Победитель», к примеру, просит Володина включить объект в программу «ДОМ.РФ». Володин напомнил, что программа, благодаря Президенту РФ, действует. И готов включить ЖСК в федеральную программу, если регион не против. Радаев просит Володина включить. Это хорошее решение.

Володин поручает Радаеву провести отдельную встречу прокуратуры, ГУВД с теми, кто за бесценок хочет приобрести жилье. Отработать вопросы законности. Иначе государство не возьмет такие дома, где мошенники и жулики. Общественники долго будут к этому идти. Вот и получается, за мешок картошки сажают, а кто миллионы тащит — им ничего, — отметил Николай Панков.

- Если за месяц мошеннические схемы не будут пресечены правоохранительными органами, Володин пригласит правоохранителей из Москвы, из федеральных структур. И вместе будем искоренять это. Сказал Володин, — добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU