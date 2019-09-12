2019-09-12T19:47:21+03:00
Происшествия

В Саратовской области ругающаяся матом на кинолога женщина «попала» на 9 тыс. рублей

Она пьяной вышла на улицу и начала браниться, за что получила сначала административный протокол
Ольга Симонова
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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области осудили 37-летнюю женщину. Ее признали виновной в публичном оскорблении полицейского-кинолога.

- Вечером 17 июня пьяная гражданка вышла на улицу «пострелять» сигареты и начала ругаться с прохожими, оскорбляя их матом. Очевидцы вызвали полицию. правоохранители объяснили злоумышленнице, что теперь ее привлекут за административное правонарушение. После они поехали в отдел, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Рядом с участком женщина в присутствии других задержанных начала материться на полицейского-кинолога, но ее брань быстро пресекли.

Во время следствия и суда нарушительница признала вину. Ей выписали штраф — 9 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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