Панков: Володин поручил усилить борьбу с теми, кто за копейки покупает этажи

СЕГОДНЯ 19:09 2019-09-12T19:09:08+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» продолжил рассказ о встрече Вячеслава Володина с дольщиками области.

Напомним, что по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина будут достроены 30 домов за счtт средств федерального бюджета.

- Далее выступили Плутник и Говорун. Они представляют тех, кто будет непосредственно заключать договоры. Володин всегда подходит практично к таким встречам. Приглашает сразу всех для рабочего диалога. И дольщиков, и строителей, и финансовые институты, и ректора Политеха Афонина. Политех открыл проектную организацию. Всех, кто будет работать. Не было правоохранителей. Но это тоже вопрос к ним — почему? Да, думать нужно везде и всем.

Володин подходит по-государственному. Замечу, всегда. Не идет на авантюры и на поводу. Когда ЖСК «Времена года» попросили дать деньги Писному для достройки, спикер отметил, что государство берет контроль на себя, а уже один раз деньги отдали в частные руки. И 20 лет без жилья, вот результат. Если кто-то хочет экспериментов, четко ответил: «Без меня». И сразу добавил: «Готов любые предложения выслушать».

Согласен, люди Володину доверяют. Это говорят те, кто раньше был просто озлоблен, не воспринимал проблемы. Открыто говорят, что правоохранители должны работать продуктивно. А так арестованные сидят дома, чай пьют. Володин согласился и добавил: «Посмеиваются над всеми». Дольщики продолжают дальше бороться с воровством. Они правы. Володин поручает Радаеву усилить борьбу с теми, кто за копейки под шумок покупает этажи. Володин спросил у Писного, где миллиард? Писной улыбнулся. Глядя в зал, вижу: из тех, кто должен и обязан, не все, далеко не все смогут открыто встать. Встать и защитить. Володин сказал, не хочет, как некоторые. Открыто начнет работать по выявлению и ответственности. Мне прямое поручение спикера. А это значит, что персональный контроль за решением. Сегодня команда: собрать списки и к ответственности!

Отдельное поручение спикера к ГФИ, вместе осуществить контроль над мошенниками и рублевыми собственниками. Скажу, стыдно, стыдно за слабую работу по контролю. Правоохранительные органы должны работать и контроль, это уже говорят и Говорун и Плутник, — подчеркнул Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU