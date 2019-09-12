Саратовских дольщиков заверили, что они получат квартиры или компенсации

СЕГОДНЯ 18:27 2019-09-12T18:27:01+03:00

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На совещании в Саратове по достройке проблемных объектов выступил Александр Плутник, глава Госкорпорации ДОМ.РФ.

- В планах выделение 20 млрд рублей. Это будет непростая программа, но вы можете быть уверены, что или дома будут достроены, или по рыночной стоимости выплачены деньги, с учетом сегодняшних цен, — заявил он.

Он добавил, что сам 12 лет ждал квартиру, был обманутым дольщиком и предложил набраться терпения. Подчеркнул, что каждый рубль по программе будет под контролем, хотя поступление средств займет какое-то время.

Напомним, 30 долгостроев в Саратовской области было решено сдать при финансировании федерального «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства». Из него средства должны поступать в региональный фонд, созданный в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU