Панков: Володин по-землячески назвал виновников строительных пирамид

СЕГОДНЯ 18:18 2019-09-12T18:31:00+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказывает о встрече Вячеслава Володина с дольщиками области. По инициативе председателя Госдумы будут достроены 30 домов за счёт средств федерального бюджета.

«Совещание по дольщикам началось. Володин по-землячески назвал виновников строительных пирамид. Это город и Росреестр. Их ранее конечно не было, но они, улыбаясь, встали. Отмечу, Шинчук и Писной находятся рядом со мной. Говорят, что знает кошка, чьё сало съела. Вопрос: это о чем?

Валерий Васильевич решил не грузить присутствующих, представил президиум и передал слово Володину. Он знает проблему глубоко. Дав информацию, о которой персонально не знают ни депутаты, Облдумы, ни общественная палата, ни сами дольщики. А это 1519 семей не имеют жилья, это 329 семей — ветераны труда, это 264 семьи с малолетними детьми. Поэтому государство и занимается этой проблемой. Володин измерил проблему в дольщиках. Напомнил, что Радаев третий по счету губернатор, что живёт в этой проблеме, что День города — 429 лет Саратову и 20 лет самому старому дому дольщиков. Спикер перечислил, что в Московской области — 788 домов, Красноярском крае — 63 дома, Челябинске — 66 домов, Башкирии — 142 дома, Нижнем — 198 домов, Самаре — 58, Ленинградской области — 292, Краснодаре — 263, Ростове — 71, Саратовской области — 43.

Спикер Госдумы Володин поднял вопрос, о котором боятся говорить вслух все. Что правоохранительные органы должны работать и дальше. Возвращать украденное людям. Депутатам областной Думы не шары дуть и весы носить в думу, а заслушать тех, кто отвечает за надзор и контроль. Соблюдение законности и уголовного кодекса никто не отменял.

Сосед Шинчук задумался (его пожалели, не обозначив). Писной и Санинский переполошились. Не понимая, это их просят контролировать. Или что, им чтить уголовный кодекс? Тяжело, как им поднять вопрос в Думе и с кого их просят спросить? Кошмар. Как громко хлопнуть? Затем повернулись назад и легко вздохнули. Увидев нового депутата Татьяну Ерохину. Она скромно все записывала на задних рядах, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU