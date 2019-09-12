Володин призвал закрыть «позорную историю» с проблемными домами Саратовской области

СЕГОДНЯ 18:08 2019-09-12T18:09:37+03:00

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Для достройки 30 проблемных домов Саратовской области необходимо 10,4 млрд рублей.

Как отметил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на совещании с обманутыми дольщиками в Саратове, 11 домов при этом находятся «в состоянии пустырей и фундаментов», то есть их готовность менее 10%.

- Саратовская область — один из пяти регионов, которые готовы уже приступить прямо сейчас, подошли к тому, чтобы решать с ДОМ.РФ проблемы обманутых дольщиков. Надо отдать должное, вопрос был на контроле губернатора, и мы сегодня в пятерке регионов, кто готов, — отметил Володин.

Он также подчеркнул, что в тех 30 домах, которые будут достраиваться при поддержке федерального финансирования, дольщики находятся в разных социальных группах. По оценкам, 74% обманутых дольщиков — это не самые обеспеченные слои населения. Володин призвал учитывать этот факт.

- Всего 3 786 человек из 30 домов и 883 семьи в 16 домах, которыми займётся регион. У нас два дня праздник — День города, 429 лет. А сколько долгострою самому старому? 20 лет. Те, кто был мамами, стал бабушками, школьники стали родителями. Эта позорная история в Саратовской области должна быть закрыта. У нас третий губернатор, несколько мэров сменились. Давайте мы на вас точку поставим, — призвал председатель Государственной думы.

Он негативно оценил ситуацию, при которой стало возможно «положить в карман или неэффективно использовать» средства федерального и областного бюджета, и заявил, что правоохранители должны заняться этим вопросом.

Представители строительных организаций Саратовской областиФото: Александр Уриевский

- Ведь сегодня при таком количестве пострадавших ни копейки не вернули. 16 площадок отдали кому? Задержали, отпустили. А где деньги? Страна собрала деньги, нам важно, чтобы областная дума заслушала тех, кто отвечает за процесс, который шел 20 лет. Уголовный кодекс никто не отменял, — подчеркнул Володин.

Он отметил, что в целом по стране да достройку проблемных домов необходимо около 240 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU