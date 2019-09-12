В Саратове продолжается торговля алкоголем в дни «трезвости»

СЕГОДНЯ 17:28 2019-09-12T17:49:02+03:00

В День трезвости отличился Ленинский район

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Полиция Саратова проверила торговлю алкоголем в День трезвости.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, во время рейда было выявлено 14 точек, торговавших алкоголем в рлзницу 11 сентября.

Пять магазинов находятся в Ленинском районе, три — в Кировском, по два — в Октябрьском и Заводском и по одному — в Волжском и Фрунзенском.

Составлены семь административных протоколов, остальные случаи сейчас проверяют.

Напомним, полиция регулярно проверяет торговые объекты в дни «сухого закона». В Саратовской области таких шесть: 25 января, 1 июня, 27 июня, 11 сентября, а также дни последнего и первого звонка. Неизменно полицейские находят нарушителей запрета на торговлю алкоголем.

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ИСТОЧНИК KP.RU