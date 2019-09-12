До аэропорта «Гагарин» запланировано пустить ночной автобус

СЕГОДНЯ 17:16 2019-09-12T17:16:05+03:00

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В аэропорт «Гагарин» планируется пустить ночной автобус.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области, это необходимо для удобства пассажиров, прибывающих в Саратов ночными самолетами.

- Это позволит понять потребности жителей Саратова в автобусах в ночное время, а значит, по итогам тестовых рейсов принять правильное решение, — отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Иван Козаченко

Первый тестовый рейс запланирован на 03:15 в субботу, 14 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU