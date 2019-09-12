Ветеринары привили 52 кошек в зоне бешенства в Саратове
Управление ветеринарии правительства области прокомментировало введение карантина по бешенству в Саратове.
- Незамедлительно приняты меры по купированию очага заболевания и предотвращению распространения инфекции, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кировском районе Саратова введен карантин из-за обнаруженного во дворе дома на Замковой улице трупа животного.
Тело павшего кота было уничтожено безопасным способом, территория двора подвергнута дезинфекции.
Кроме того, ветеринары обошли дворовые территории в радиусе 500 метров, проверили 13 улиц. Были привиты 52 кошки, 35 собак, 13 коз и три коровы.
Специалисты также посоветовали владельцам животных вблизи от очага бешенства привить их. В государственных клиниках это можно сделать бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU