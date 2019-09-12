Ветеринары привили 52 кошек в зоне бешенства в Саратове

СЕГОДНЯ 16:59 2019-09-12T16:59:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление ветеринарии правительства области прокомментировало введение карантина по бешенству в Саратове.

- Незамедлительно приняты меры по купированию очага заболевания и предотвращению распространения инфекции, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировском районе Саратова введен карантин из-за обнаруженного во дворе дома на Замковой улице трупа животного.

Тело павшего кота было уничтожено безопасным способом, территория двора подвергнута дезинфекции.

Кроме того, ветеринары обошли дворовые территории в радиусе 500 метров, проверили 13 улиц. Были привиты 52 кошки, 35 собак, 13 коз и три коровы.

Специалисты также посоветовали владельцам животных вблизи от очага бешенства привить их. В государственных клиниках это можно сделать бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU