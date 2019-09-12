В Ртищеве мужчина и подросток ограбили престарелого ловеласа
В Ртищеве Саратовской области под суд пойдут 27-летний мужчина и 16-летний подросток.
Как сообщили «КП-Саратов» в в СУ СКР региона, их обвиняют в грабеже и угоне автомобиля.
Следствия считает, что ночью 8 апреля они познакомились в кафе с 61-летним мужчиной. Вместе они отправились на такси якобы знакомится с девушками, но на самом деле завезли мужчину в лес за городом, избили и отняли телефон и ключи от авто.
После этого злоумышленники вернулись в город и угнали машину потерпевшего. На автомобиле они уехали в Пензенскую область.
В ходе расследования 27-летний обвиняемый признал вину, а подросток — нет. Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU