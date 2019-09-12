2019-09-12T16:20:29+03:00
Происшествия

В Ртищеве мужчина и подросток ограбили престарелого ловеласа

Они отвезли жертву в лес и отняли телефон и ключи от авто
Екатерина Семенова
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В Ртищеве Саратовской области под суд пойдут 27-летний мужчина и 16-летний подросток.

Как сообщили «КП-Саратов» в в СУ СКР региона, их обвиняют в грабеже и угоне автомобиля.

Следствия считает, что ночью 8 апреля они познакомились в кафе с 61-летним мужчиной. Вместе они отправились на такси якобы знакомится с девушками, но на самом деле завезли мужчину в лес за городом, избили и отняли телефон и ключи от авто.

После этого злоумышленники вернулись в город и угнали машину потерпевшего. На автомобиле они уехали в Пензенскую область.

В ходе расследования 27-летний обвиняемый признал вину, а подросток — нет. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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