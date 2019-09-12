2019-09-12T15:37:56+03:00
Экономика

Экспорт товаров Саратовской области в первом полугодии упал на треть

Саратовская область недосчиталась более 300 млн долларов на экспорте в дальнее зарубежье
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Экспорт товаров Саратовской области снизился почти на третьЭкспорт товаров Саратовской области снизился почти на третьФото: Александр Уриевский
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По данным министерства экономического развития Саратовской области экспорт товаров из Саратовской области в первом полугодии 2019 года составил 621 млн 177 тыс. долларов США. Это почти на 290 млн долларов меньше, чем объем экспорта за аналогичный период 2018 года.

Что касается экспорта области в страны СНГ в первом полугодии 2019 года, то он увеличился на 12,7% и составил 196 млн. 961 тыс. долларов США. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 424 млн. 216,8 тыс. долларов. Объем падения в минэкономе не стали уточнять.

Из открытых источников известно, что в первой половине 2018 года общая цифра экспорта составляла 908 млн долларов. Это на 286 млн больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Очевидно, падение сегодня почти на треть произошло именно в экспорте в дальнее зарубежье.

В минпроме уточнили, что в дальние страны Саратовская область отправляет удобрения, органические химические соединения, топливо минеральное, нефть, продукты неорганической химии, оборудование и механические устройства, готовые корма для животных.

В страны СНГ область экспортирует железнодорожные локомотивы, жиры и масла животного или растительного происхождения, удобрения, злаки, стекло и изделия из него, продукты неорганической химии, топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, каучук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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