В Саратове пройдет вечер женской поэзии
Рассмотрят творчество начала ХХ века
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В читательном зале городского сада «Липки» 21 сентября в 16:00 состоится вечер женской поэзии начала ХХ века «Зинаида Гиппиус и Мирра Лохвицкая».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в программе вечера в формате открытого микрофона прозвучат лучшие поэтические произведения поэтесс, песни и романсы на их стихи, воспоминания из дневников.
Гости не только познакомятся с творчеством и интересными фактами биографии поэтесс, но и узнают много нового об их судьбе.
ИСТОЧНИК KP.RU