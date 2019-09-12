В Саратове пройдет вечер женской поэзии

СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-12T15:03:22+03:00

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В читательном зале городского сада «Липки» 21 сентября в 16:00 состоится вечер женской поэзии начала ХХ века «Зинаида Гиппиус и Мирра Лохвицкая».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в программе вечера в формате открытого микрофона прозвучат лучшие поэтические произведения поэтесс, песни и романсы на их стихи, воспоминания из дневников.

Гости не только познакомятся с творчеством и интересными фактами биографии поэтесс, но и узнают много нового об их судьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU