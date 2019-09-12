2019-09-12T15:01:03+03:00
Экономика

Под Энгельсом в декабре построят мясокомбинат с зарплатой выше, чем по области

Будут созданы 150 рабочих мест
Екатерина Семенова
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В Энгельсском районе Саратовской области готовится к вводу комплекс мясопереработки.

Как сообщили «КП-Саратов» в секретариате зампреда правительства Саратовской области Алексея Стрельникова, мясокомбинат в поселке Новопушкинский будет открыт в декабре.

Сейчас на объекте завершена прокладка коммуникаций, заканчивается монтаж инженерных сетей, залит фундамент и построены цокольные этаж и несущие опоры. В ближайшие дни начнется укладка сэндвич-панелей, а следующим этапом станет обустройство автомобильных подъездов.

Объем финансирования инвестпроекта, который станет одним из точек роста Саратовской агломерации, составляет 1,2 млрд рублей. Примечательно, что бюджетных средств не привлекалось. На мясокомбинате будут созданы 150 рабочих мест со средней зарплатой выше, чем по региону в 1,5-2 раза.

В комплексе будут созданы цеха по забою животных, первичной и промышленной переработке мяса. Планируется, что выпускать предприятие будет весь спектр продукции из свинины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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