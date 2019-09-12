В Саратове устанавливают трассу для кубка по экстрим-эндуро
Состязания пройдут 14 сентября
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В рамках празднования дня рождения Саратова одним из запланированных мероприятий стал Открытый кубок Главы муниципального образования «Город Саратов» по экстрим-эндуро на мотоциклах.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, состязания пройдут 14 сентября в 9:00 на набережной Космонавтов.
Квалификационные заезды пройдут 13 сентября, с 15:00.
Сейчас идет установка трассы, которая будет оборудована бревнами, валунами, подъемами, шинами и другими элементами.
ИСТОЧНИК KP.RU