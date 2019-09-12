В Саратове устанавливают трассу для кубка по экстрим-эндуро

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-12T14:43:27+03:00

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В рамках празднования дня рождения Саратова одним из запланированных мероприятий стал Открытый кубок Главы муниципального образования «Город Саратов» по экстрим-эндуро на мотоциклах.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, состязания пройдут 14 сентября в 9:00 на набережной Космонавтов.

Квалификационные заезды пройдут 13 сентября, с 15:00.

Сейчас идет установка трассы, которая будет оборудована бревнами, валунами, подъемами, шинами и другими элементами.

ИСТОЧНИК KP.RU