Ищут родственников погибшего в годы ВОВ бойца из Энгельса

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-12T14:36:32+03:00

Его нашли на территории Ленинградской области

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Энгельсские поисковики разыскивают родственников погибшего бойца Ивана Петрова,найденного в августе 2019 года в ходе археологических работ на территории Ленинградской области в районе Малая Вишера.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, там же был найден солдатский медальон война, где было сказано, что он родился в 1906 году в Покровской слободе.

В сентябре 1941 года мужчину призвали в качестве рядового.

Он пропал без вести в октябре 1941 года, в 1946 году поиски объявила его жена, Александра Петрова.

Родственников бойца и всех, кому что-либо известно о семье Петровых просят откликнуться по телефону: 987-301-71-31, руководитель поискового отряда «Память» Барановский Дмитрий Петрович, адрес электронной почты: pyotr.ivanov.911@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU