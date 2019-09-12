С подозрением на мышиную лихорадку в больницах лежат 98 саратовцев
На 12 сентября с подозрением на лихорадку неизвестной этиологии в стационаре остаются 98 человек.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе регионального минздрава, на 12 сентября с подозрением на лихорадку неизвестной этиологии в стационаре остаются 98 человек.
За минувшие сутки госпитализировано 12 человек, всего с начала сезона диагноз потвердился у 1562 пациентов. Отметим, что 9 сентября 115 жителей Саратовской области находились в больницах с подозрением на мышиную лихорадку.
По словам врачей, количество заболевших уверенно снижается по сравнению с началом сезона.
Врачи напоминают о мерах профилактики: перед употреблением продуктов из мест, где возможно были мыши, нужно тщательно мыть руки. Лучше использовать средства индивидуальной защиты, а при первых признаков недомогания обратиться к врачу.
Круглосуточно прием продолжается в организациях: пациентов старше 15 лет - в ГУЗ «СГКБ № 2 им. В.И.Разумовского», ГУЗ «СГКБ № 10», детей – в ГУЗ «ОДИКБ им. Н.Р.Иванова».
ИСТОЧНИК KP.RU