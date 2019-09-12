В музее Саратова планируют создать передвижную выставку к 75-летию Великой Победы
Учреждение представило один из лучших проектов военно-исторической тематики
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В саратовском областном музее краеведения планируют создать передвижную интерактивную выставку, посвященную 75-летию Великой Победы.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, учреждение вошло в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных проектов военно-исторической тематики, который проводило Российское военно-историческое общество.
Речь идет о проекте Победу одержал народ. Плакат работал на Победу». Всего подали 649 заявок из 78 регионов.
ИСТОЧНИК KP.RU