В музее Саратова планируют создать передвижную выставку к 75-летию Великой Победы

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-12T14:04:55+03:00

Учреждение представило один из лучших проектов военно-исторической тематики

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В саратовском областном музее краеведения планируют создать передвижную интерактивную выставку, посвященную 75-летию Великой Победы.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, учреждение вошло в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных проектов военно-исторической тематики, который проводило Российское военно-историческое общество.

Речь идет о проекте Победу одержал народ. Плакат работал на Победу». Всего подали 649 заявок из 78 регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU